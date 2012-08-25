В Дагестане произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса "Газель" с легковым автомобилем. В результате погибли два человека, еще пятеро пострадали. Инцидент произошел в субботу, 25 августа.



Авария произошла на автодороге Леваши-Махачкала. По данным МЧС России, ДТП произошло в 18.00. Согласно предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе два человека погибли. При этом движение на дороге нарушено не было, возгорания на месте аварии нет.