В Киеве иномарка столкнулась с ЛЭП, погибли 5 человек

В Киеве произошла крупная автомобильная авария, жертвами которой стали пять человек. В субботу, 25 августа, произошло столкновение иномарки с опорой линии электропередачи.



Как отмечает МЧС Украины, авария произошла рано утром в Голосеевском районе Киева. Согласно данным ведомства, автомобиль BMW во время движения столкнулся с электроопорой, передает РИА Новости. Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Еще двое пассажиров скончались от полученных травм в машине "скорой помощи".