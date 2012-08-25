В Киеве иномарка столкнулась с ЛЭП, погибли 5 человек
25 августа 2012, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве произошла крупная автомобильная авария, жертвами которой стали пять человек. В субботу, 25 августа, произошло столкновение иномарки с опорой линии электропередачи.
Как отмечает МЧС Украины, авария произошла рано утром в Голосеевском районе Киева. Согласно данным ведомства, автомобиль BMW во время движения столкнулся с электроопорой, передает РИА Новости. Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Еще двое пассажиров скончались от полученных травм в машине "скорой помощи".