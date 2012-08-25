В Московской области разбился легкомоторный самолет. Самолет упал в лесу вечером в субботу, 25 августа. В настоящее время уточняются сведения о погибших и пострадавших в результате произошедшего инцидента.



По информации МЧС России, легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинском муниципальном районе Подмосковья, передает РИА Новости. В настоящее время уточняется информация о находившихся на борту людях.