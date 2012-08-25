В Алтайском крае три человека заболели сибирской язвой. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Инцидент произошел в Целинном районе. По данным МЧС России, сообщение об инциденте поступило в Роспотребнадзор.



Были госпитализированы трое жителей населенного пункта Дружба. Впоследствии было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение о введении режима ЧС, передает РИА Новости. В настоящее время в регионе работаю специалисты Роспотребнадзора и краевого центра медицины катастроф.