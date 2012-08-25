В Москве легковушка упала в реку, пострадали два человека

В Москве легковой автомобиль упал в реку. Авария произошла в субботу, 25 августа на Даниловской набережной. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.



Авария произошла в районе дома 8. Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Согласно предварительным данным, в результате пострадали два человека. В настоящее время на месте аварии работают спасатели, полиция и врачи.