ДТП в центре Москвы: Пьяный полицейский пытался скрыться с места аварии

В Москве сотрудник полиции, находясь состоянии алкогольного опьянения, стал виновником автомобильной аварии. Участковый попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел в ночь на субботу.



ДТП с участием автомобилей Ford Mondeo и Nissan Patrol произошло в 2 часа ночи на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала. После произошедшего Ford скрылся с места аварии, передает NEWSru.com. Спустя несколько часов автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Несвижском переулке. Впоследствии было установлено, что машиной управлял участковый уполномоченный полиции ОМВД про Пресненскому району старший лейтенант полиции, 1987 года рождения. Сотрудник МВД будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.