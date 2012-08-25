Хакеры разместили на сайте московской епархии гомосексуальный клип

Хакеры атаковали сайт епархии города Москвы Русской православной церкви. На страницах ресурса был размещен гомосексуальный клип скандально известного болгарского поп-исполнителя AZIS.



Ролик появился в разделе "Обратная связь", сам сайт в настоящее время не работает. Об этом сообщает РБК. Ранее скандальный ролик появлялся на сайте Хамовнического суда Москвы. Тогда киберпреступники также разместили на нем гомосексуальный клип на песню Mrazish. В Хамовническом суде слушалось дело участниц группы Pussy Riot, устроивших "панк-молебен" в храме Христа Спасителя.