В Калужской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы

В Калужской области произошла крупная автомобильная авария, в результате которой погибли шесть человек. Авария с участием грузовика и пассажирской "Газели" произошла в субботу, 25 августа.



Согласно предварительным данным, в ДТП в Калужской области погибли 6 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.