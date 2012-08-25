В Дагестане в ходе боя был убит один боевик

В Дагестане произошел бой, в результате которого был уничтожен один боевик. По информации Министерства внутренних дел, инцидент произошел примерно в 12:20 мск в окрестностях селения Гурбуки Карабудахкентского района республики.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий неизвестный открыл огонь из лесного массива по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем член незаконного вооруженного формирования (НВФ) был убит. В настоящее время его личность устанавливается, передает РБК. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших среди силовиков нет. Район перестрелки оцеплен.