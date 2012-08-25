В Туапсинском районе задержали пятерых мародеров (ВИДЕО)

На Кубани в ночь на субботу, в пострадавшем от наводнения Туапсинском районе стражи порядка в ходе патрулирования улиц задержали пятерых мародеров.

Представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил, что в числе задержанных - местный житель и группа граждан Узбекистана с украденной бытовой техникой. Узбеки прихватили два пылесоса, электрообогреватель и ковер.

Все задержанные по подозрению в кражах из затопленных домов и магазинов доставлены в полицию. В настоящее время ведется следствие. По фактам деятельности мародеров, а также в случае информации об их местонахождении, полиция просит обращаться по телефонам 8- (861-67) -92-482, 92-355 или по единому телефону — 02.

Ущерб от наводнения в Туапсинском районе Кубани местные власти предварительно оценили в миллиард рублей.

В ночь на 22 августа из-за ливней в Туапсинском районе местные реки вышли из берегов. Местами уровень воды достигал двух с половиной метров.

Стихия унесла жизни 4 человек. Погибли 22-летний житель Москвы, 44-летняя жительница Санкт-Петербурга, 46-летний житель Краснодара, а также 84-летняя жительница поселка Новомихайловский. В курортном поселке Новомихайловский были подтоплены 6 улиц, 800 домовладений, четыре социально значимых объекта. В поселке Лермонтово — 15 домовладений, в Тенгинке — 8. Вода нарушила работу трех водозаборов, двух канализационно-насосных станций, двух котельных. Всероссийский детский центр "Орленок" в зону подтопления не попал.