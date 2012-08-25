Самолет МЧС забрал тяжелобольных россиян в Крыму

Самолет МЧС РФ забрал в Симферополе двух больных россиян, которые пострадали на отдыхе. В ближайшее время вылетит спецборт продолжит свою миссию - за тяжелобольными россиянами на Кипр.

На борту самолета ИЛ-76 оборудованы специальные медицинские модули. Напомним, его сопровождают девять врачей отряда Центроспас и врачи Всероссийского Центра медицины катастроф "Защита".

МЧС, Минздраву и МИД России ранее было поручено эвакуировать с Кипра и Украины российских туристов, которые получили травмы при различных обстоятельствах. Предположительно, будут эвакуированы шестеро россиян: двое - из Симферополя, четверо - с Кипра. Состояние здоровья всех шестерых остается крайне тяжелым.