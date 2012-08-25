Самолет не смог вылететь из Нижнего Новгорода в Москву из-за ошибки экипажа

Пассажирский самолет RRJ-95B (сертификационное название Sukhoi Superjet 100), в пятницу прекратил полет из Нижнего Новгорода в Москву из-за действий экипажа авиалайнера.

Накануне вечером во время взлета авиалайнера RRJ-95B в аэропорту Нижнего Новгорода экипаж не выпустил закрылки. По данным источника в авиадиспетчерских службах нижегородского авиаузла, в результате было принято решение прервать взлет. После инцидента экипаж был отстранен от полетов.

Никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели в столицу в 2 часа ночи субботы самолетом Airbus 320, который специально прибыл за ними.