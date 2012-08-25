В Тольятти в цирке-шапито котенок гепарда напал на двух девочек

Котенок гепарда гастролирующего цирка "Бусс" напал на двух девочек в Тольятти. В пятницу вечером директор цирка, находящегося в Тольятти на гастролях, вышел в VIP-зоне с маленьким гепардом на поводке. Дети со своих мест бросились к нему для того, чтобы погладить звереныша.

Вероятно, в хищнике сыграли инстинкты. Защищая свою территорию, он напал на девочек, пишет Газета.ру.

По другой версии, во время выступления московского цирка гепард набросился на детей, сидящих в первом ряду. Дрессировщик кидал мясо животным. Один кусок упал рядом с краем арены. Так как она не была отгорожена сеткой от зрителей, гепард, побежавший за мясом, набросился на девочку, сидящую в первом ряду. Без сознания девочку унесли за кулисы. Девочка, сидевшая с ней рядом, тоже получила повреждения и громко кричала от боли, пишет «Российская газета» со слов очевидцев.

К счастью, дети не получили серьезных травм: у одного ребенка оказался исцарапан живот, у другого – рука. Но дети получили сильнейший шок.

Полиция начала проверку по факту происшествия.