Два мальчика 4 и 5 лет пропали в Челябинской области

Два мальчика пяти и четырех лет пропали в селе Саккулово Челябинской области.

По данным представителя регионального управления МЧС, в ночь на субботу от диспетчера ЕДДС Сосновского муниципального района поступило сообщение о пропаже двух детей (мальчики, 2008 и 2007 годов рождения) в селе Саккулово Сосновского муниципального района Челябинской области, сообщает РИА Новости.

Имена детей - Виталий Коростин (четыре года) и Артур Гайнетдинов (пять лет).

В настоящее время в поисках детей участвуют более ста человек.