Первый солист группы "Ласковый май" Юрий Гуров сегодня утром насмерть разбился в ДТП на Ставрополье.

В субботу около 06.00 мск между селами Привольное и Красногвардейское грузовой автомобиль КамАЗ лоб в лоб врезался в Volkswagen. В результате аварии погибли два человека. Водитель и пассажир легковой машины. Юрий Гуров был пассажиром. Продюсер группы Андрей Разин рассказал, что машина, в которой был Гуров, залетела под КамАЗ, произошло лобовое столкновение.

По словам Разина, машиной управлял не он, а его друг - житель села Красногвардейское. "В канун 25-летия группы произошла эта трагедия, это уже пятый человек, который погиб в коллективе из девяти участников группы первого состава. Это страшное горе, которое постигло нас, мы все в глубоком шоке. Это был один из лучших солистов и самых уважаемых. Потеря невосполнима", - сказал продюсер группы.

Андрей Разин напомнил, что Юрий Гуров проработал в группе пять лет и проект "Ласковый май" задумывался именно с ним, лишь потом в группу был взят Юрий Шатунов.

По словам Разина, Гуров жил и работал в селе Привольном, был предпринимателем. У него две дочери - двух и 15 лет.

"После распада группы он не остался в Москве, в 1993 году вернулся домой и остался жить с матерью в селе Привольное, где у него родились две дочери", - рассказал Разин. По его словам, семье и детям погибшего солиста будет оказана помощь.

"Звонил Юра Шатунов из Германии, соболезнует всем нам и семье. Он шокирован случившимся, как и мы все. Это ужасная потеря", - сказал Разин. Дата похорон еще не назначена, передает РИА Новости.

"Ласковый май" - легендарная советская группа, совершившая переворот в отечественной поп-культуре. На счету этого коллектива несколько тысяч концертов, до отказа набитые стадионы и миллионы поклонниц. В 1990 году "Ласковый май" насчитывал 16 миллионов фанатов.