Сын Дмитрия Певцова выпал с балкона

Старший сын известного актера Дмитрия Певцова сегодня утром доставлен в реанимацию в состоянии клинической смерти. 22-летний Даниил выпал с балкона 3-го этажа в центре Москвы в одном из домов на 1-й Брестской улице.

Сыну Певцова делают операцию. Состоянии молодого человека очень тяжелое. Врачи делают все возможное.

Дмитрий Певцов как только узнал, что сын разбился, сразу примчался в больницу. У Даниила диагностированы многочисленные переломы, разбита голова, сдавление позвоночника.

В полиции сказали, что парень упал с 8-метровой высоты по неосторожности. Компания молодых людей, в которой был и Даниил, дурачились, шутили, вышли покурить на балкон.

В какой-то момент Даниил Певцов упал на асфальт. Его друзья не поняли, что произошла ужасная трагедия. Высота небольшая. Они стали кричать, чтобы парень поднимался. Но реакции не последовало. Спустившись на улицу, друзья увидели, что Даниил весь в крови и не подает признаков жизни.