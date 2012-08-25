Самолет МЧС вылетел на Кипр и Украину за тяжелобольными россиянами

Самолет ИЛ-76 МЧС РФ вылетел сегодня утром за пострадавшими российскими туристами на Кипр и на Украину. Спецборт, оснащенный тремя медицинскими модулями, доставит на родину тяжелобольных россиян в Москву из Симферополя и из Ларнаки.

С Кипра эвакуируют четырех граждан России, в том числе одного ребенка. По пути с Кипра самолет совершит посадку в Крыму. Из Симферополя планируется эвакуация женщины с ребенком. Состояние здоровья всех шестерых россиян оценивается как крайне тяжелое.

Сопровождать россиян при перелете будут специалисты отряда Центроспас, психологи ЦЭПП и медики ВЦМК "Защита".

Из подмосковного города Раменское ИЛ-76 МЧС вылетел в 9:05.

Ранее сообщалось, что в Болгарии россиянка впала в кому. Ее родные обратились за помощью. Женщина впала в кому после инсульта на третий день пребывания в отпуске. Суммы медицинской страховки не хватило на транспортировку пострадавшей в Петербург. Родственники обратились в администрацию Петербурга с просьбой о помощи. Власти города в свою очередь, обратились в Минздрав и МЧС.