На границе Украины с Молдовой спецслужбы ищут бомбу в поезде "Москва-Кишинёв"
25 августа 2012, 10:04 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
На границе Молдовы и Украины в субботу утром на станции Волчинец близ города Могилев-Подольский остановлен пассажирский поезд Москва - Кишинёв после звонка неизвестного о заложенном в нём взрывном устройстве.
По предварительной информации звонок о взрывном устройстве поступил с территории Украины.
К поезду оперативно, как сообщает МВД Молдавии, прибыли полиция, спасатели и сапёры, которые ведут поиск мины, передаёт Би-Би-Си. Пассажиры четырех вагонов эвакуированы.