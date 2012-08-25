На границе Молдовы и Украины в субботу утром на станции Волчинец близ города Могилев-Подольский остановлен пассажирский поезд Москва - Кишинёв после звонка неизвестного о заложенном в нём взрывном устройстве.

По предварительной информации звонок о взрывном устройстве поступил с территории Украины.

К поезду оперативно, как сообщает МВД Молдавии, прибыли полиция, спасатели и сапёры, которые ведут поиск мины, передаёт Би-Би-Си. Пассажиры четырех вагонов эвакуированы.