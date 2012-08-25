Туристы из России устроили драку на Крите

Двое туристов из России устроили драку днем в пятницу на критском курорте Херсонисос с местными жителями. В результате потасовки один человек попал в больницу и двое, в том числе один россиянин, оказались в местной тюрьме.

Драка произошла на главной улице курорта. По версии греческой стороны, пьяные российские туристы приставали к местной девушке. За дочь вступился отец. Их попытались разнять еще другие местные жители. Владелец ювелирного магазина хотел разрешить конфликт. Но его попытка разнять спорящих кончились для него сломанным носом.

Тогда за него в бой пошли двое братьев. Они и отколотили российских туристов оказавшимися поблизости толстыми досками, сообщает РИА Новости.

На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка разняли

драчунов. Одного россиянина и одного грека задержали до выяснения обстоятельств драки.