В Ростовской области полицейский насмерть сбил пешехода

В Ростовской области сотрудник полиции насмерть сбил пешехода. По факту ДТП проводится проверка. Как отмечает Следственный комитет, инцидент произошел в четверг, 23 августа, примерно в 22.40 на улице Островского.



Управляя автомобилем ВАЗ 2114, инспектор ПДН ОП-4 УМВД по городу Ростову-на-Дону, совершил наезд на пешехода. Тот скончался на месте происшествия, передает РИА Новости. В настоящее время следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.