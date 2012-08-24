В Петербурге ночью произошла массовая драка между мигрантами

Сегодня ночью в Калининском районе Петербурга произошла массовая драка между мигрантами – выходцами из республик Средней Азии.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии у парковки ТРК «Родео-драйв» на проспекте Культуры поступило в правоохранительные органы в 1:10. На место инцидента были отправлены наряды полиции.

С места происшествия госпитализированы пять человек: некий Ганишер Закирова госпитализирован с ножевым ранением, 35-летний Суркат Касымов и Сирожедин Усманов – с травмами после избиения. Данные еще двоих устанавливаются.

С места драки эвакуирован автомобиль ВАЗ-2107, зарегистрированный на жителя Калининского района. Машина имеет множественные повреждения.