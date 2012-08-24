В Петербурге водитель автомобиля «Шкода Фабиа» сбил на «зебре» беременную

В Петербурге накануне произошли два тяжелых дорожно-транспортных происшестия. На Песочной набережной столкнулись четыре машины, в результате чего пострадали семь человек, в том числе один ребенок, а на Охте иномарка сбила беременную женщину.

Первое ДТП произошло около 21:30 у дома № 43 по Песочной набережной. Здесь столкнулись «Шевроле Авео», «Форд Фокус», «Фольксваген Пассат» и ВАЗ-2110. По предварительным данным, пострадали 7 человек. Одного из пострадавших пришлось деблокировать специальным инструментом. Все они госпитализированы.

На месте аварии произошел разлив топлива, на месте ДТП работал расчет пожарной охраны.

Второе тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло также в четверг вечером в зоне пешеходного перехода у дома №11 по шоссе Революции, на пересечении со Сренеохтинским проспектом.

Водитель, управлявший автомобилем «Шкода Фабиа», поворачивая на красный, запрещающий свет светофора, на скорости сбил беременную женщину, переходившую «зебру» на зеленый свет. Потерпевшую в тяжелом состоянии госпитализировали. По словам очевидцев, на месте ДТП остались следы крови. Виновник кровавой аварии ничего не мог сказать путного в свое оправдание.

Кстати говоря, на месте этого дорожно-транспортного происшествия был и муж пострадавшей беременной женщины, который тоже с ней переходил пешеходный переход и успел таки вовремя среагировать и увернуться от удара иномарки.