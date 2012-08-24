Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухлетней девочки в Подмосковье

17 августа 2-летняя воспитанница детского сада в Серпуховском районе почувствовала себя плохо, в связи с чем на следующий день бригадой «Скорой» была госпитализирована в инфекционное отделение больницы Пущинского научного центра РАН, в ночь с 18 на 19 августа 2012 года ее состояние ухудшилось, в связи с чем она была доставлена в инфекционный стационар Серпуховской центральной районной больницы, сообщает сайт Следственного Комитета России.

После проведенного экстренного лечения и хирургического вмешательства состояние девочки не улучшилось и 22-го августа она умерла.



Согласно предварительным результатам, смерть девочки наступила в результате острой почечной недостаточности, развившейся в результате инфекционного заболевания. Для установления правильности назначенного и проведенного лечения, проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).