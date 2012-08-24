В Подмосковье умерла двухлетняя девочка, поранив ногу в детском саду

В подмосковном Серпухове начата доследственная проверка по факту смерти девочки, получившей небольшую царапину в детском саду, которую не обработали надлежащим образом. Через три дня ребенка срочно прооперировали, однако спасти девочку не удалось.

16 августа двухлетняя Василиса Пятернина во время прогулки в садике в деревне Большое Грызлово ударилась о ящик и поранила ногу. Хирург Пущинской больницы поставил малышке диагноз "растяжение стопы" и наложил на инфицированную рану тугую повязку. Состояние ребёнка ухудшилось.

19 августа бабушка отвезла внучку в инфекционную больницу Серпухова. Там выяснилось, что в царапину попали опасные бактерии, и рану необходимо было оставлять открытой. Маленькую пациентку срочно прооперировали, однако девочка впала в кому и через три дня скончалась в реанимации от гангрены.

Родители Василисы намерены добиться наказания для всех виновных в смерти девочки, отмечают Вести. В Министерстве здравоохранения Московской области ЧП пока не комментируют