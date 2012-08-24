ДТП произошло в Биробиджане, в аварии погибли четыре человека

На нерегулируемом железнодорожном переезде в Биробиджане произошло ДТП: Toyota Corolla столкнулась с локомотивом пассажирского состава, в иномарке находились пять человек, четверо погибли в ДТП, водитель выжил.

Среди погибших, по данным МЧС, один ребенок, травмированный водитель Toyota доставлен в городскую больницу.

Железнодорожные пути не повреждены, задержки в движении поездов нет. Дознание рассматривает, как основную причину ДТП, грубейшее нарушение ПДД - водитель иномарки, выехавший на пути, не убедился в отсутствии приближающегося поезда.