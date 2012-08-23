В Челябинске в связи с крупным ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области открыта "горячая линия". Получить информацию можно по телефону: 8 (351) 239-71-06. По данным МЧС РФ, телефон "горячей линии" действует и в Воронежской области: 8 (473) 269-81-69.

В четверг около 18.30 мск на 751 километре трассы М4 "Дон" возле населенного пункта Дядин Богучарского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ 2104, пассажирского автобуса Volvo, выполянвшего рейс Челябинск-Геленджик, и автомобиля КАМАЗ.

По предварительным данным, столкновение произошло после того, как ВАЗ разворачивался на перекрестке и выехал на встречную полосу, где попал под колеса ехавшего автобуса, после чего отлетел в остановившийся для ремонта на обочине КАМАЗ с североосетинскими номерами.

В МЧС уточнили, что в результате аварии погиб один человек - сменщик водителя автобуса Volvo. Девять человек госпитализированы, из них трое отправлены в реанимацию, в том числе пассажир ВАЗа.

Водитель ВАЗ 2104 - житель Богучарского района 1972 года рождения - не пострадал, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и около 20 получивших травмы. На месте ДТП работают оперативная группа и пожарная часть Богучарского района. Составляются списки пассажиров, уточняется, кому из них какая помощь нужна.

Из Воронежа к месту аварии выехали психологи, которые будут работать с пассажирами автобуса, которых разместят в гостинице, а также оперативная группа ГУМЧС области.