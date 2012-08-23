Спецборт МЧС вылетит за впавшей в кому в Болгарии россиянкой

Специальный борт МЧС вылетит за гражданкой России, впавшей в состояние комы на отдыхе в Болгарии, скорее всего в субботу. Центр медицины катастроф уже запросил в клинике Бургаса эпикриз пострадавшей жительницы Санкт-Петербурга 41-летней Ольги Волобуевой, передает "Эхо Москвы".

Женщина впала в кому после инсульта на третий день пребывания в отпуске. Суммы медицинской страховки не хватило на транспортировку пострадавшей в Петербург. Родственники обратились в администрацию Петербурга с просьбой о помощи. Власти города в свою очередь, обратились в Минздрав и МЧС.

Напомним, женщина отдыхала с детьми на болгарском курорте. После того, как она попала в госпиталь Бургаса, компания-страховщик вывезла детей за свой счет в Петербург. Дети сейчас с бабушкой.