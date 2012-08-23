Крупное ДТП под Воронежем: есть жертвы и много пострадавших

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг в Богучарском районе в Воронежской области, столкнулись легковой автомобиль, КАМАЗ и автобус с 39-ю пассажирами. В результат ДТП погибли два человека.

По предварительным данным, пострадали 20 человек.

Представитель ГУ МВД по Воронежской области сообщил как все произошло: автомобиль ВАЗ-2104 разворачивался на перекрестке через встречку и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара легковушка врезалась в стоявший на обочине грузовой автомобиль КАМАЗ.

В ДТП погибли водитель ВАЗа и второй водитель грузовика, сообщает РИА Новости. По оценке ГУ МВД, травмы получили от 10 до 20 человек, в том числе, пассажирка ВАЗа и находившиеся в автобусе люди. Автобус выполнял рейс "Челябинск-Геленджик". Других подробностей пока нет.