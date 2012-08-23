Женщина выбросилась с девятого этажа с двумя детьми

В Белоруссии журналистка, работавшая в одном из информационных агентств, в четверг днем в Минске выбросилась вместе с двумя маленькими детьми с девятого этажа дома многоквартирного дома.

В результате действий женщины погибли ее дети 2005-го и 2010 гг. рождения. По версии следствия, женщина покончила с собой. Следствие называет основной версией данного инцидента самоубийство женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК Беларуси (убийство заведомо малолетних).

На месте происшествия работают следователи. По данным СК Беларуси, оперативники изъяли компьютерную технику журналистки.

По словам сотрудников правоохранительных органов, не исключено, что у женщины могло быть расстройство психики.

Страница в соцсети журналистки заполнена аудиозаписями скайп-семинаров для борьбы с фобиями и неврозами, пишет "КП-Белоруссия". В социальную сеть "Вконтакте" она последний раз заходила в четверг утром в 3.36.