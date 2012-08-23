В Подмосковье пьяный водитель сбил девушку с ребенком, младенец погиб

22 августа около 19:30 в поселке Зубово Клинского района произошло ДТП: 21-летний водитель на ВАЗ-2105 совершил наезд на 16-летнюю девушку с детской коляской, от травм грудной ребенок погиб, сообщили АН в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ребенок скончался в центральной больнице Клина, мать ребенка госпитализирована в ЦРБ.

Водитель скрылся с места происшествия, но в ходе введения «плана перехват» был задержан и доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, напомнинает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.