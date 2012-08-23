Версию о том, что нападение в Петербурге в среду вечером на уроженцев Дагестана - болельщиков "Анжи" - связано с разборками фанатов, подтвердили махачкалинские фанаты на форумах местной группировки "Дикая дивизия".

На сайте объединения сообщается, что хулиганы напали на болельщиков "Анжи", отправлявшихся в Москву на матч Лиги Европы против голландского АЗ "Алкмар".

Основная версия массовой драки на Московском проспекте недалеко от "Макдоналдса", которую рассматривают следователи, - конфликт фанатов "Зенита" и "Анжи".

По факту драки на Московском проспекте возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в настоящее время в данном конфликте признаков межнациональной розни не усматривается, передает корреспондент "НацАкцента".

Напомним, в Московском районе Санкт-Петербурга вечером 22 августа на посетителей кафе McDonald's напала группа из примерно 30 молодых людей в черных куртках с капюшонами. Было задержано шесть жителей Петербурга 1988-1996 годов рождения, три уроженца Северного Кавказа гостпитализированны.

По данным форума фанатов футбольного клуб "Анжи" "Дикая дивизия", около 60-70 человек напали на 16 болельщиков дагестанского клуба "Анжи".

Сотрудники ОМОНа прибыли к станции "Московской" только к моменту, когда драка уже была окончена, а нападавшие разбежались. К McDonald's подъехали полицейский "Урал" и два микроавтобуса с символикой спецназа.

Между тем болельщики "Анжи" собираются отомстить за избиение. Один из участников обсуждения инцидента написал, что "те, кто живут в Питере знают, где базируются офисы "Ландскроны" и других активных-фан группировок, они хорошего языка не понимают, нужно накрывать лидеров, притом очень жестоко".

Нападение может быть ответом на избиение петербургских фанатов, о котором они сообщили 20 августа. Тогда в аккаунте объединения болельщиков "Зенита" "Ландскрона" на Facebook дагестанцев обвинили в избиении двух жителей Петербурга в "подтрибунных помещениях" стадиона после матча двух команд в Махачкале. Как утверждают фанаты, против их соратников люди в масках также применили электрошокер.