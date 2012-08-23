Женщина из Петербурга серьезно заболела на отдыхе в Болгарии

Россиянка Ольга Волобуева тяжело заболела во время отдыха с детьми в Болгарии. У 41-летней жительницы Петербурга случился инсульт 31 июля, вскоре после приезда в Болгарию. Позже женщина впала в кому.

На отдыхе с ней были двое детей, 15 и 7 лет. В настоящее время женщина до сих пор находится в госпитале курорта Бургас, так как стоимость обратной транспортировки специально оборудованным бортом санитарной авиации превышает сумму, оставшуюся после лечения в больнице. На транспортировку в Россию Волобуевой не хватает 3 тысячи 500 евро.

После того как Ольга заболела, родственники обратились к ВСК, компания признала это событие страховым случаем. Для транспортировки застрахованной в Россию необходимо использовать санитарную авиацию, а минимальная стоимость такой транспортировки составляет 20,5 тысяч евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страховую фирму. На данный момент из 30 тысяч евро, на которые была застрахована Волобуева, на содержание в больнице истрачено 13.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что дети заболевшей россиянки сейчас живут с бабушкой. Их страховая компания за свой счет вывезла из Бургаса в Санкт-Петербург. Она добавила, что Ольга работает в одном из петербургских благотворительных фондов и помогает детям-сиротам, а ее младший ребенок - приемный, из детдома.

Родственники собирают деньги, даже открыли специальный счет для благотворительных пожертвований, но сестра Ольги утверждает, что нужную сумму собрать будет сложно. Письма с просьбой помочь с перевозкой больной в Петербург власти города направили в Минздрав РФ и МЧС.