Автор закона о СМИ Анатолий Ежелев погиб в Петербурге в ДТП

В Петербурге в среду, 22 августа, в ДТП погиб автор действующего закона о СМИ, журналист Анатолий Ежелев. Около 22:00 мск на Каменоостровском проспекте автомобиль Volkswagen Golf сбил 80-летнего журналиста. От полученных травм Ежелев скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Анатолий Ежелев родился 16 апреля 1932года. Он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С 1963г. по 1970г. работал в газете "Смена", с 1989г. по 1994г. был председателем Ленинградского (Санкт-Петербургского) союза журналистов. Ежелев - автор и один из разработчиков действующего закона о СМИ.

Дата и время похорон уточняются.