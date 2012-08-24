В Белгороде произошла автомобильная авария, в результате два человека погибли и еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. На объездной дороге Белгорода легковушка врезалась в "КамАЗ".

По данным УГИБДД, авария произошла вечером в среду, 22 августа. На Северо-Восточной объездной дороге Белгорода 26-летний водитель ВАЗ-21074 врезался в стоящий на обочине "КамАЗ", передает РИА Новости. От полученных травм скончались два пассажира ВАЗа - мужчины 23 и 40 лет. Водитель и еще два пассажира ВАЗа 24 и 20 лет получили травмы.