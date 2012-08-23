Фанаты «Зенита» сравняли счет у «Макдоналдса»

Фанаты «Зенита» в Петербурге в среду сравняли счет. Двое жителей Дагестана госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Семеро петербуржцев задержаны. Таков официальный итог столкновения у «Макдоналдса» в Московском районе Петербурга.

Очевидцы описывают произошедшее фразами «с воплями», «сметая все на пути», «отметелили всех подряд» и присылают видео с группой из 50 молодчиков с закрытыми капюшонами лицами. Неофициально случившееся связывают с матчем «Зенит» - «Анжи» в Махачкале, после которого питерские фанаты заявили о своем избиении.

Информация о конфликте у «Макдоналдса» в районе станции метро «Московская» стала поступать в редакцию «Фонтанки» около 22 часов. Стали писать и звонить многочисленные очевидцы, которые описывали инцидент у ресторана быстрого питания примерно в одном ключе.

Предварительная картина произошедшего, со слов очевидцев, выглядит следующим образом. Группа из пятидесяти человек появилась внезапно из арки дома 8 по Алтайской улице: спортивного вида молодые люди в куртках с капюшонами (некоторые, по предварительной информации, скрывали лица за масками) бежали, негромко переговариваясь между собой. Никаких выкриков не было, скорее, как говорят невольные свидетели - рокот.

Первые пробежали вперед к Московскому и кафе «Макдоналдс», другие же буквально выволокли молодого парня, сам он идти не мог - бросили его на углу, на самом выходе из арки, и продолжили бить ногами.

По словам прохожих, им наперерез бросились две женщины, которые попытались остановить молодчиков, крича, чтобы они его не добивали. Парни же невнятно отвечали что-то про то, что приезжие «насилуют наших женщин». Выскочившая на Московский проспект толпа буквально лавиной накрыла сидящих возле «Макдоналдса», посетители спешно забегали внутрь кафе.

В сам ресторан быстрого обслуживания нападавшие не сунулись, но устрашающего эффекта добились - рванули полыхнувший ярко красным файер у самых дверей и разбили одну из витрин. Тех, кто не успел скрыться от сыплющихся ударов, били буквально без разбора возраста и вероисповедания.

По словам очевидцев, возле кафе остались лежать трое побитых. Еще о пяти найденных пострадавших в самом дворе на Алтайской, 8, также говорят местные, однако пока подтверждения эта информация не получила. Пострадал и сам «Макдональдс»: после нападения на одной из стеклянных стен появилась трещина, не оставляющая надежд на восстановление стекла.

По официальным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате конфликта были госпитализированы двое жителей Дагестана. Также по горячим следам были задержаны семеро петербуржцев. В Московском районе выделены дополнительные наряды полиции для пресечения возможных правонарушений, сообщает «Фонтанка.ру». Через час после инцидента к «Макдоналдсу» были стянуты силы ОМОНа: на месте были замечены один «УРАЛ» и два микроавтобуса с символикой спецназа.