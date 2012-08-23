В Иркутской области произошел пожар на заводе "СУАЛ ПМ". Инцидент произошел утром в четверг, 23 августа. Завод является крупным производителем порошков и сплавов в регионе.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. По данным МЧС России, сообщение о возгорании четвертого отделения ячейки смесителя ООО "СУАЛ ПМ" поступило в 06.30 (01.30 мск). Завод расположен в городе Шелехов, передает РИА Новости. В цехе №4 по получению, переработке и хранению материалов горела алюминиевая пудра на площади 25 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 08.16 (03.16 мск).