Возле Алма-Аты произошел пожар в национальном парке

В Иле-Алатауском национальном парке, расположенном рядом с Алма-Аты, разгорелся сильный пожар. Возгорание произошло на горе «Мохнатка». Инцидент произошел в 22.35 в среду, 22 августа.

Площадь возникшего в нацпарке пожара составляет порядка 16 га, для его тушения был создан экстренный штаб. В тушении пожара задействовано 11 основной, 3 специальной и две единицы вспомогательной техники, передает Взгляд.ру. В верхней части Алма-Аты чувствуется запах гари. Были приняты меры по эвакуации – в частности, из детского оздоровительного лагеря «Горное солнце» было эвакуировано 295 человек, в том числе 261 ребенок.