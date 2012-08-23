В Якутии аварийно сел вертолет Ми-8

В Якутии совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, осуществлявший санитарный рейс. Вынужденную посадку вертолет произвел из-за сообщения о неполадках в двигателе.

По данным МВД России, после вылета из аэропорта поселка Маган вертолет произвел вынужденную посадку из-за неполадок в двигателе. Как стало известно, Ми-8 направлялся по маршруту Маган-Бердигестях для выполнения санитарного задания. После вылета на приборной доске в кабине вертолета загорелось табло "стружка в двигателе", передает РИА Новости. После этого капитан воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Маган. На борту Ми-8 находилось три члена экипажа, два врача, 20 килограммов багажа. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.