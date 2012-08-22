По статье "Хулиганство" УК РФ возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на рынке "Южный" в Ставрополе.

В среду днем несколько мужчин зашли на ставропольсикй рынок, начали оскорблять торговцев, среди которых были граждане Таджикистана, Азербайджана и Армении. Злоумышленники устроили потасовку, а когда люди начали сопротивляться, они открыли огонь, предположительно из травматики, по торговцам овощами.

В результате пострадали пять человек, они госпитализированы. Со слов очевидцев: группу неизвестных на рынке видели первый раз. Все описывают непрошенных гостей, как рослых прилично одетых молодых людей. В руках одного из них был большой пакет — очевидно, для покупок. Злоумышленников помогут найти камеры наружного наблюдения. Покупатели, пришедшие за овощами с оружием, оказалась в их объективах. Следствию еще предстоит выяснить, был ли конфликт бытовым или возник на межнациональной почве.

Сейчас уже установлен и задержан владелец транспортного средства, на котором скрылись подозреваемые, детально изучаются свидетельские показания и полученная видеозапись происшествия. Расследование продолжается.