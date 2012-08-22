Пьяный обстрелял детскую площадку и ранил двух подростков

В Брянске пьяный хулиган во вторник вечером обстрелял детскую площадку. В результате пострадали два подростка. По данным местной полиции, 19-летему молодому человеку не понравился мини-трамплин для занятий велосипедным спортом.

Злоумышленник под действием алкоголя бросился разрисовывать его маркером и угрожал его сжечь. Двое подростков, увлекающихся велосипедами, попытались остановить хулигана. В ответ злоумышленник тот достал пневматический пистолет и открыл стрельбу.

Велосипедисты получили ранение. Нарушитель закона задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.