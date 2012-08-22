МЧС: на Кубани ожидаются дожди и сход селей

ГУМЧС по Краснодарскому краю предупредило, что дожди и сход селей прогнозируют метеорологи на Кубани в ближайшие сутки. По данным МЧС, в связи с ожидаемыми дождями с 19.00 мск 22 августа до 19.00 мск 23 августа в бассейне реки Мзымта в Сочи на участке от ручья Сулимовский до устья реки Пслух сохраняется угроза схода селевых потоков.

В ночь на среду на Кубани подтопило два поселка: Новомихайловский и Дефановка. Во время ливня вышла из берегов река Нечепсухо. В районе ЧС выпало около 150 миллиметров осадков. Погибли четыре человека.

По сообщению южного регионального центра МЧС, в зоне подтопления оказались около 1,5 тысячи человек, порядка 600 домов, а также больница и школа.

По информации МЧС, в ближайшие сутки высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением прибрежных территорий, технологических площадок в районе строительства олимпийских объектов, жилых поселков строителей, расположенных в пойме реки Мзымта, подмывом опор ЛЭП, мостов, нарушений в работе транспорта.

Глава краснодарского краевого гидрометцентра Юрий Ткаченко сообщил, что в Туапсинском районе, где расположен поселок Новомихайловский, синоптики ожидают кратковременные дожди ближайшей ночью, передает РИА Новости.

По его словам, в четверг в районе погода улучшится: температура возуха начнет повышаться, а дожди прекратятся.

Согласно решению краевой администрации, жители Туапсинского района, потерявшие в результате удара стихии жилье, получат по 150 тысяч рублей.

"Учитывая опыт Крымска, принято решение о выплате первоначальной компенсации в размере 10 тыс. руб. и по 150 тысяч за утраченное имущество", - определились власти Краснодарского края. В первую очередь деньги получат малоимущие, инвалиды и члены многодетных семей. Остальным пострадавшим выплатят компенсацию в ближайшие дни, уверяют краевые власти.

Для оценки степени разрушенности домов в поселке Новомихайловский работают 20 комиссий. Сотрудники администрации муниципалитета и соцработники совершают подворовые обходы. Людей, оставшихся без жилья, вывозят в санатории Туапсинского района.