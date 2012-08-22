Автобус с детьми попал в ДТП в Германии, пострадали 35 человек

Серьезное ДТП произошло в среду в Германии в районе населенного пункта Фрейзинг примерно в 40 километрах к северу от Мюнхена. Участником аварии стал перевозивший детей автобус.

В результате ДТП ранения получили, по предварительным данным, 35 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В спасательной операции задействованы вертолеты, передают немецкие телеканалы.

Пока неизвестно, кому принадлежит автобус и откуда он ехал.

В настоящее время участок автобана А92, на котором произошла авария, полностью перекрыт.

Другие подробности не сообщаются.