Автобус с детьми попал в ДТП в Германии, пострадали 35 человек
22 августа 2012, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Серьезное ДТП произошло в среду в Германии в районе населенного пункта Фрейзинг примерно в 40 километрах к северу от Мюнхена. Участником аварии стал перевозивший детей автобус.
В результате ДТП ранения получили, по предварительным данным, 35 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В спасательной операции задействованы вертолеты, передают немецкие телеканалы.
Пока неизвестно, кому принадлежит автобус и откуда он ехал.
В настоящее время участок автобана А92, на котором произошла авария, полностью перекрыт.
Другие подробности не сообщаются.