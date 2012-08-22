В Петербурге ЧП произошло на станции метро «Московская»
22 августа 2012, 19:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге в среду произошло ЧП в метро на «синей» ветка. Движение поездов около 17:20 мск было нарушено из-за задымления в тоннеле в районе станции метро «Московская».
Проводилась эвакуация пассажиров. Поезда ходили от станции «Парнас» до «Парка Победы». Поезда проезжали станцию «Московская» мимо. В обратном направлении поезда из «Купчино» до «Парка Победы» шли без пассажиров.
По словам очевидцев, около станции «Московская» стояли пять пожарных машин, а также скорая помощь и машина полиции.
В ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что причина (источник) задымления была не в метрополитене, передает РИА Новости.
Чтобы устранить задымление были включены дополнительные системы вентиляции.
В настоящее время поезда входят в график движения. Станция «Московская» открыта.