В Петербурге ЧП произошло на станции метро «Московская»

В Петербурге в среду произошло ЧП в метро на «синей» ветка. Движение поездов около 17:20 мск было нарушено из-за задымления в тоннеле в районе станции метро «Московская».

Проводилась эвакуация пассажиров. Поезда ходили от станции «Парнас» до «Парка Победы». Поезда проезжали станцию «Московская» мимо. В обратном направлении поезда из «Купчино» до «Парка Победы» шли без пассажиров.

По словам очевидцев, около станции «Московская» стояли пять пожарных машин, а также скорая помощь и машина полиции.

В ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что причина (источник) задымления была не в метрополитене, передает РИА Новости.

Чтобы устранить задымление были включены дополнительные системы вентиляции.

В настоящее время поезда входят в график движения. Станция «Московская» открыта.