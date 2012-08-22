В здании Мосгорсуда избит обвиняемый в убийстве полковника Юрия Буданова

Следственными органами Следственного комитета России по Москве начата процессуальная проверка по заявлению адвоката Мурада Мусаева, который сообщил, что его подзащитный Юсуп-Хаджи Темерханов был жестоко избит в конвойном помещении в здании Мосгорсуда, где решался вопрос о продлении срока содержания обвиняемого.

В здании Мосгорсуда в среду стражи порядка избили обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсупа-Хаджи Темерханова. Для убийцы Буданова вызывали "Скорую помощь".

По словам адвокатов Темерханова, Мосгорсуд должен был рассматривать вопрос о продлении их доверителю срока содержания под стражей, сообщает Росбалт. Неожиданно было объявлено, что заседание откладывается в связи с задержкой представителя прокуратуры на два часа. Когда через указанное время Темерханова ввели в зал заседаний, на его лице были видны многочисленные кровоподтеки и раны. Из носа текла кровь. По мнению защитников, у Темерханова сломаны ребра. На место были вызваны наряд милиции и "Скорая помощь".

В ходе расследования инцидента было установлено, что в конвойной комнате бойцы ОМОНа без объяснения причин потребовали у Темерханова снять брюки. Адвокат напомнил, что для чеченского мужчины такое требование считается крайне серьезным оскорблением. В ответ на отказ раздеться полицейские стали избивать Темерханова.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в помещении конвойной комнаты в здании Мосгорсуда один из обвиняемых отказался проходить обязательную процедуру обыска и оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, передает РИА Новости. В соответствии с законом к нему была применена физическая сила. Действия сотрудников полиции были записаны на видео.

Напомним, Юрий Буданов был фигурантом одного из самых громких судебных процессов о преступлениях российских военных во время Чеченской войны. В июле 2003 года военный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, а также в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Буданова приговорили к 10 годам колонии строго режима, а также лишили воинского звания, госнаград и возможности в течение трех лет после выхода на свободу занимать руководящие должности.

В декабре 2008 году было удовлетворено прошение Буданова об условно-досрочном освобождении. В январе 2009 года он вышел из колонии. В июне 2010 года Буданова застрелили в центре Москвы.