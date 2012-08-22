Самолет Ан-2 под Петербургом упал на детский сад

Появились подробности, связанные с падением самолета Ан-2 компании "Интертрансавиа" в поселке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области. Самолет упал во дворе детского сада.

Жертвами авиакатастрофы стали два человека. Погибли первый пилот Виктор Игнатьев и второй пилот Алексей Сырчин. По данным МЧС, один из летчиков заблокирован в кабине самолета. В настоящий момент спасатели пытаются извлечь его тело. Второго мужчину от удара выбросило на землю.

Жертв и разрушений на земле нет. В настоящий момент данные о детях, находившихся в детсаду в момент падения самолета, уточняются, передает Вести.ру.

"АН" сообщали, что в 15:25 мск в пригороде Санкт-Петербурга разбился самолет Ан-2.