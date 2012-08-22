Кировский губернатор Никита Белых попал в ДТП

Губернатор Кировский области Никита Белых в среду утром попал в ДТП. По данным УМВД России по региону, инцидент произошел на 351 километре федеральной автодороги "Вятка" неподалеку от деревни Халтурины в Орловском районе. Пострадавших в аварии, к счастью, нет.

По некоторым данным, водитель автомобиля Peugeot 107, двигавшийся в попутном направлении, сначала уступил дорогу автомобилю сопровождения губернатора, а затем внезапно выехал с обочины на проезжую часть и столкнулся по касательной с Nissan Patrol, в котором и находился губернотор.

Автомобилям причинен незначительный материальный ущерб. По факту ДТП проводится проверка.

Губернатор Кировский области Никита Белых сделал запись в своем блоге о том, что утром он ехал в Котельнический район на похороны первого почетного гражданина Кировской области Александра Червякова.

"Слава Богу, скорость была небольшой, и серьезных последствий удалось избежать. Но было жутковато", — поделился губернатор.