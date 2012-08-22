Массовые драки на улицах Рязани

Страх региональной власти за свои должности приводит к замалчиванию событий, разворачивающихся в Рязани последний месяц. Сначала 8 августа был конфликт таксистов с уроженцами Кавказа, который и местные силовики, и городские власти квалифицировали как бытовой, хотя участвовало в нем около 50 человек различной национальности.

В прошедшую же субботу, 18 августа, произошла очередная массовая драка на площади Свободы между различными этническими группами.

Попытки узнать что-то об инциденте у городских властей и силовиков не дали результата.

Руководитель пресс-службы Администрации города Рязани Светлана Якунина сообщила, что администрации об этом ничего не известно, добавив, что у журналистов стало модным звонить в администрацию по вопросу массовых драк, как будто городская администрация отвечает за безопасность. ( Согласно Уставу г. Рязани к полномочиям администрации города относится в том числе и организация охраны общественного порядка на территории города - ред.)

В пресс-службе УВД области заявили, что драки не было, сославшись на то, что нет задержанных, и что сотрудник пресс-службы УВД лично был вечером в Советском рай отделе и ничего о драке не знает. (Интересно, в связи с чем потребовалось в столь неурочный час присутствие сотрудника пресс-службы областного УВД в районном отделе полиции? - ред.)

Опрос же работающих в магазинах рядом с местом инцидента продавцов и охранников, а также жителей прилегающих домов говорит о том, что драка все же была. Единственное, что не получилось сделать, это идентифицировать национальную принадлежность одной из сторон. То, что они были не славянской внешности, говорят все очевидцы, но не более того.

Вот, что редакции удалось выяснить. В районе 20-21 часа 18 августа возле входа в магазин «Свадебный салон» на площади Свободы собралась довольно большая группа лиц 20-30 человек не славянской внешности. Они перегородили весь тротуар и часть проезжей части, мешая не только проезду машин, но и проходу пешеходов как по тротуару, так и по пешеходному переходу через дорогу.

Собравшись в круг, они то ли танцевали, то ли что-то обсуждали. Когда сквозь эту толпу попытался пройти мужчина с ребенком на руках, он был сбит с ног ударом в лицо. Якобы за то, что нарушил какой-то исполняемый группой ритуал.

На помощь мужчине поспешили находившиеся рядом трое прохожих, которые также были сбиты с ног. Тут же на помощь упавшим людям бросились стоящие на остановке и вышедшие из остановившихся троллейбуса и маршрутных такси, мужчины. В считанные секунды группа лиц, перегородившая до этого тротуар, оказалась в равных по силам условиях.

Через 3-4 минуты после начала драки на место подоспели наряды полиции, как сказал один из очевидцев, у него сложилось впечатление, что служители правопорядка стояли где-то поблизости и ждали сигнала, так как их оперативность была просто молниеносной.

Хотя, скорее всего, наученные недавним опытом, сотрудники полиции стали более оперативно реагировать на заявления о массовых драках.

По словам одного из очевидцев, полиция никого не задерживала, а просто разогнала и так уже изрядно поредевшую после их появления толпу. На месте остались только несколько избитых человек, как с одной, так и с другой стороны.

Остается загадкой, тот факт, почему этот инцидент всячески отрицается властью?

Ведь такие проблемы должны не замалчиваться, а решаться всей общественностью, так как дестабилизируют ситуацию не только в регионе, но и в стране.

Возможно, региональной власти стоит задуматься о мерах усиления общественной безопасности, а главам диаспор в регионе разъяснить своим землякам, что при всем уважении к ним местного населения, проведение своих национальных обрядов в общественном месте, для этого не предназначенном, тем более в регионе с исконно другим традициями и вероисповеданием, больше похоже на провокацию с попыткой разжигания национальной розни, но только не со стороны коренного населения региона, а со стороны представителей диаспоры.

Для справки: «В соответствии со статьей 131 Конституции РФ местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций».