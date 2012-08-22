Задержан владелец машины, на которой скрылись стрелявшие на рынке в Ставрополе

Сотрудники ставропольской полиции задержали владельца автомобиля, на котором скрылись подозреваемые в перестрелке на рынке "Южный" утром в среду. Пока не установлено, являлся ли хозяин машины участником стрельбы. Стрельба на рынке "Южный" произошла в среду утром, пострадали пять человек.

Ранее источник в правоохранительных органах города сообщил, что, по предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114, на котором скрылись подозреваемые, принадлежит охраннику одной из строительных компаний города.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю Евгений Арнаутов сообщил, что сотрудники полиции начали проверку по факту стрельбы на рынке. По его словам, следователи будут обрабатывать все возможные версии произошедшего, передает РИА Новости.

По данным полиции, пять человек зашли в среду на рынок "Южный", где у них произошел конфликт с продавцами сельхозпродукции. Из неустановленного оружия, предположительно травматического, они стали стрелять. В результате происшествия госпитализированы пять человек. Они находятся в 4-й городской больнице. Состояние пострадавших медики охарактеризовали как удовлетворительное.