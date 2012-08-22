Известного самбиста Молота, убившего военного, объявили в розыск

Управление МВД Украины в Севастополе объявило в розыск гражданина России, неоднократного победителя чемпионатов по боевому самбо и панкратиону Станислава Молодцова по прозвищу «Молот».

25-летний самбист, , являющийся неоднократным победителем чемпионатов по боевому самбо и панкратиону, в одном из баров из хулиганских побуждений ударил кулаком в лицо 24-летнего военнослужащего. Пострадавший упал и потерял сознание, а затем был доставлен в больницу, где скончался. Молодцов скрылся с места происшествия, сообщает «АН-Крым».

«По факту возбуждено уголовное дело, экспертиза показала, что смерть военнослужащего наступила вследствие удара, нанесенного преступником», - отмечают в милиции.

Следствие установило, что Молодцов в 2004 году привлекался к уголовной ответственности в России, когда также причинил тяжкие телесные повреждения мужчине, от которых тот скончался.

«Молодцов въехал на территорию Украины 21 июля в Харькове и сейчас может покинуть страну. Он передвигается на автомобиле «Ауди А-4» черного цвет с номером М653УС. Любую информацию о преступнике можно сообщить по телефонам: 59-44-11, 59-44-39 или 102», - обращаются в милиции ко всем, кто знает о местонахождении подозреваемого.