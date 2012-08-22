Наводнение на Кубани: без вести пропали 3 человека

В результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края без вести пропали три человека. Ранее стало известно, о том, что были обнаружены тела четырех погибших.

В результате сильных ливней в ночь на среду, 22 августа, вышла из берегов река Нечепсухо. Это, в свою очередь, привело к подтоплению дворов в поселке Новомихайловский, передает РИА Новости. Согласно данным МЧС России, в зоне подтопления находятся около 1,5 тысячи человек, 600 домов, а также больница и школа. АН сообщали о том, что в регион для ликвидации последствий наводнения были направлены 114 человек, в том числе 33 человек личного состава МЧС России.